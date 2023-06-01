Лунина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1953

Сын: Лунин Олег Дмитриевич

Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Михайлович

Родился в Орджоникидзе в Северной Осетии. Работал главным агрономом под конец жизни
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунин Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно