Лунина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1953
Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Михайлович
Родился в Орджоникидзе в Северной Осетии. Работал главным агрономом под конец жизни
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно