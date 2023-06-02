Ворона (Чистяк) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворона (Чистяк) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ворона Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Ворона Михаил

Варваровка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1973
Была очень старенькая, когда умерла (за 80). Похоронена на 3м отделении Черемушки Октябрьский район. Родилась на Украине в Полтавской губернии. Переселенец с Украины ехала 3 месяца до дальнего восто... Показать все
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