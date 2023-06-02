Ворона (Чистяк) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ворона Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Ворона Михаил
Варваровка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1973
Была очень старенькая, когда умерла (за 80). Похоронена на 3м отделении Черемушки Октябрьский район. Родилась на Украине в Полтавской губернии. Переселенец с Украины ехала 3 месяца до дальнего восто... Показать все