Ворона Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ворона Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Ворона (Чистяк) Матрена Ивановна
Варваровка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1934
Была зима, на санях поехали за чащей (печку топить). Там на обратной дороге схватило сердце, шел возле лошади внезапно упал и умер возле саней. Ему было 36 лет ? Жил в деревне.