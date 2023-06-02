Ворона Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ворона Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ворона Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Ворона (Чистяк) Матрена Ивановна

Варваровка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1934
Была зима, на санях поехали за чащей (печку топить). Там на обратной дороге схватило сердце, шел возле лошади внезапно упал и умер возле саней. Ему было 36 лет ? Жил в деревне.

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