Ракитина (Бесова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина (Бесова) Ульяна

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Бесовъ Никифоръ

Мать: Бесова Ирина Сергеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ракитинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ракитинъ Романъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Яковъ

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