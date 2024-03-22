Ракитина (Бесова) Ульяна
Место рождения
Дата рождения1779
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Бесовъ Никифоръ
Мать: Бесова Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ракитинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ракитинъ Романъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Яковъ