Бесова Ирина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Бесовъ Гаврила
Отец ребёнка: Бесовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Бесовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Бесовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ракитина Ульяна
Отец ребёнка: Бесовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Бесовъ Семенъ
Отец ребёнка: Бесовъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бесовъ Никифоръ