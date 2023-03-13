Бесова Ирина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБесова Ирина Сергеева

Бесова Ирина Сергеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Бесовъ Гаврила

Отец ребёнка: Бесовъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1778

Сын: Бесовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Бесовъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ракитина Ульяна

Отец ребёнка: Бесовъ Никифоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Бесовъ Семенъ

Отец ребёнка: Бесовъ Никифоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесовъ Никифоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close