Бесовъ Никифоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесовъ Никифоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Бесовъ Никифоръ

Мать: Бесова Ирина Сергеева

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