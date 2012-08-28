Хакимова (Закирова) Нагима Мухаметзакир кызы
Место рождения
Дата рождения08.10.1908
Дата смерти28.08.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1908
Отец: Латыпов Мухамет-Закир
Мать: Самигуллина Хатира
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1941
Сын: Хакимов Гизяр Диниахметович
Отец ребёнка: Хакимов Диниахмет Котлы-Ахмет улы
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Атнабаева (Хакимова) Асия Диниахметовна
Отец ребёнка: Хакимов Диниахмет Котлы-Ахмет улы
Рождение ребёнка
14.04.1953
Сын: Хакимов Загит Диниахметович
Отец ребёнка: Хакимов Диниахмет Котлы-Ахмет улы
Смерть
28.08.2012