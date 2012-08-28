Хакимова (Закирова) Нагима Мухаметзакир кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимова (Закирова) Нагима Мухаметзакир кызы

Место рождения

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.10.1908

Дата смерти

28.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1908

Отец: Латыпов Мухамет-Закир

Мать: Самигуллина Хатира

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хакимов Диниахмет Котлы-Ахмет улы

Рождение ребёнка
07.10.1941

Сын: Хакимов Гизяр Диниахметович

Отец ребёнка: Хакимов Диниахмет Котлы-Ахмет улы

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Атнабаева (Хакимова) Асия Диниахметовна

Отец ребёнка: Хакимов Диниахмет Котлы-Ахмет улы

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1953

Сын: Хакимов Загит Диниахметович

Отец ребёнка: Хакимов Диниахмет Котлы-Ахмет улы

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.08.2012

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