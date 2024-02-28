Латыпов Мухамет-Закир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Мухамет-Кунафин Мухамет-Латыйп
Рождение ребёнка
08.10.1908
Дочь: Хакимова Нагима Мухаметзакир кызы
Мать ребёнка: Самигуллина Хатира
Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самигуллина Хатира
Смерть
Неизвестно