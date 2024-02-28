Латыпов Мухамет-Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпов Мухамет-Закир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Мухамет-Кунафин Мухамет-Латыйп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1908

Дочь: Хакимова Нагима Мухаметзакир кызы

Мать ребёнка: Самигуллина Хатира

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самигуллина Хатира

Смерть
Неизвестно
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