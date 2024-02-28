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Самигуллина Хатира

Место рождения

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Садыков Самигулла

Мать: не указана

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латыпов Мухамет-Закир

Рождение ребёнка
08.10.1908

Дочь: Хакимова (Закирова) Нагима Мухаметзакир кызы

Отец ребёнка: Латыпов Мухамет-Закир

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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