Самигуллина Хатира
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Садыков Самигулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1908
Дочь: Хакимова (Закирова) Нагима Мухаметзакир кызы
Отец ребёнка: Латыпов Мухамет-Закир
Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно