Хакимов Диниахмет Котлы-Ахмет улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимов Диниахмет Котлы-Ахмет улы

Место рождения

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.12.1905

Дата смерти

25.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1905

Отец: Хакимов Котлы-Ахмат Вали-Ахмат улы

Мать: Хакимова (Хурамшина) Фаррух-Ямал Хурамша кызы

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакимова (Закирова) Нагима Мухаметзакир кызы

Рождение ребёнка
07.10.1941

Сын: Хакимов Гизяр Диниахметович

Мать ребёнка: Хакимова (Закирова) Нагима Мухаметзакир кызы

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Атнабаева (Хакимова) Асия Диниахметовна

Мать ребёнка: Хакимова (Закирова) Нагима Мухаметзакир кызы

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1953

Сын: Хакимов Загит Диниахметович

Мать ребёнка: Хакимова (Закирова) Нагима Мухаметзакир кызы

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.05.1979

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