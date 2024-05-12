Хакимов Диниахмет Котлы-Ахмет улы
Место рождения
Дата рождения12.12.1905
Дата смерти25.05.1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1941
Сын: Хакимов Гизяр Диниахметович
Мать ребёнка: Хакимова (Закирова) Нагима Мухаметзакир кызы
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Атнабаева (Хакимова) Асия Диниахметовна
Мать ребёнка: Хакимова (Закирова) Нагима Мухаметзакир кызы
Рождение ребёнка
14.04.1953
Сын: Хакимов Загит Диниахметович
Мать ребёнка: Хакимова (Закирова) Нагима Мухаметзакир кызы
Смерть
25.05.1979