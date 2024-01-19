Хакимова (Хурамшина) Фаррух-Ямал Хурамша кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимова (Хурамшина) Фаррух-Ямал Хурамша кызы

Место рождения

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1905

Сын: Хакимов Диниахмет Кутлы-Ахметович

Отец ребёнка: Хакимов Кутлы-Ахмет Валиахметович

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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