Хакимова (Хурамшина) Фаррух-Ямал Хурамша кызы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1905
Сын: Хакимов Диниахмет Кутлы-Ахметович
Отец ребёнка: Хакимов Кутлы-Ахмет Валиахметович
Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно