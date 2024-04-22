Гликерия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Ефимова

Гликерия Ефимова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Ефим Устинов

Мать: Ирина Антонова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.01.1817 ст.

Муж: Иван Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1822 ст.

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1826 ст.

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close