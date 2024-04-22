Гликерия Ефимова
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: Ефим Устинов
Мать: Ирина Антонова
Бракосочетание
14.01.1817 ст.
Муж: Иван Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1822 ст.
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
24.09.1826 ст.
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно