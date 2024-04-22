Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: Иван Алексеев
Мать: Марфа Селиванова
Бракосочетание
14.01.1817 ст.
Жена: Гликерия Ефимова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1822 ст.
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Гликерия Ефимова
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Гликерия Ефимова
Рождение ребёнка
24.09.1826 ст.
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Гликерия Ефимова
Смерть
Неизвестно