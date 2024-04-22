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Иван Иванов

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Иван Алексеев

Мать: Марфа Селиванова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.01.1817 ст.

Жена: Гликерия Ефимова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1822 ст.

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Гликерия Ефимова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Гликерия Ефимова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1826 ст.

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Гликерия Ефимова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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