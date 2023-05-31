Бревнова Матрёна Сергеевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Бревнов Леонид Яковлевич06.04.1929 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1925
Рождение ребёнка
06.04.1929
Отец ребёнка: Бревнов Яков Иосифович
Верхораменье, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно