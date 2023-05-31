Бревнов Яков Иосифович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бревнов Яков Иосифович

Автор
АБ
Бревнов А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Бревнов Леонид Яковлевич06.04.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бревнова Матрёна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бревнова Матрёна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бревнова Матрёна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бревнова Матрёна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бревнова Матрёна Сергеевна

Рождение ребёнка
03.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бревнова Матрёна Сергеевна

Рождение ребёнка
06.04.1929

Сын: Бревнов Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Бревнова Матрёна Сергеевна

Верхораменье, Мурашинский муниципальный район, Кировская область

Смерть
Неизвестно

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