Марья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти02.12.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1837
Дочь: (Акинтьева) Анна Васильева
Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев
Рождение ребёнка
18.04.1839
Сын: Акинтьев Василий Васильев
Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Акинтьева) Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев
Рождение ребёнка
14.06.1851
Дочь: (Акинтьева) Ефросинья Васильева
Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев
Рождение ребёнка
08.11.1853
Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев
Смерть
02.12.1856