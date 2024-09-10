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Марья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

02.12.1856

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинтьев Василий Зеновьев

Рождение ребёнка
07.04.1837

Дочь: (Акинтьева) Анна Васильева

Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев

Рождение ребёнка
18.04.1839

Сын: Акинтьев Василий Васильев

Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Акинтьев Иван Васильев

Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Акинтьев Степан Васильев

Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Акинтьева) Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев

Рождение ребёнка
14.06.1851

Дочь: (Акинтьева) Ефросинья Васильева

Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев

Рождение ребёнка
08.11.1853

Сын: Акинтьев Гурий Васильев

Отец ребёнка: Акинтьев Василий Зеновьев

Смерть
02.12.1856

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