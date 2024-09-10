Акинтьев Василий Зеновьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
22.02.1814
Отец: Акинтьев Зеновий Агафонов
Мать: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Федорова
Рождение ребёнка
07.04.1837
Дочь: (Акинтьева) Анна Васильева
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
18.04.1839
Сын: Акинтьев Василий Васильев
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Акинтьева) Аксинья Васильева
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
14.06.1851
Дочь: (Акинтьева) Ефросинья Васильева
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
08.11.1853
Мать ребёнка: Марья Федорова
Смерть
Неизвестно