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Акинтьев Василий Зеновьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1814

Отец: Акинтьев Зеновий Агафонов

Мать: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Федорова

Рождение ребёнка
07.04.1837

Дочь: (Акинтьева) Анна Васильева

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
18.04.1839

Сын: Акинтьев Василий Васильев

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Акинтьев Иван Васильев

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Акинтьев Степан Васильев

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Акинтьева) Аксинья Васильева

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
14.06.1851

Дочь: (Акинтьева) Ефросинья Васильева

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
08.11.1853

Сын: Акинтьев Гурий Васильев

Мать ребёнка: Марья Федорова

Смерть
Неизвестно

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