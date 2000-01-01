Коновалова Наталья Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
год рождения на основании переписи 1710г (32 года) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1700
Сын: Коновалов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий Юрьевич
год рождения на основании переписи 1710г (10 ле) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно