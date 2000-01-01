Коновалова Наталья Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Наталья Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

год рождения на основании переписи 1710г (32 года) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1700

Сын: Коновалов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Коновалов Василий Юрьевич

год рождения на основании переписи 1710г (10 ле) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Василий Юрьевич

Смерть
Неизвестно
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