Стаханова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1893
Отец ребёнка: Стаханов Иван Никифорович
Крестины 30 мая 1983, православный
Рождение ребёнка
12.08.1899
Дочь: Стаханова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Стаханов Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно