Стаханова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стаханова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стаханов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
29.05.1893

Сын: Стаханов Иван Иванович

Отец ребёнка: Стаханов Иван Никифорович

Крестины 30 мая 1983, православный
Рождение ребёнка
12.08.1899

Дочь: Стаханова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Стаханов Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно

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