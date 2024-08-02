Стаханов Иван Иванович
Место рожденияДорогонка
Дата рождения29.05.1893
Дата смерти26.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1893
Отец: Стаханов Иван Никифорович
Мать: Стаханова Анна Петровна
Крестины 30 мая 1983, православный
Бракосочетание
09.02.1911
Рождение ребёнка
25.12.1911
Дочь: Стаханова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна
Рождение ребёнка
27.09.1914
Дочь: Стаханова Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна
Рождение ребёнка
30.11.1920
Сын: Стаханов Николай Иванович
Мать ребёнка: Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна
Смерть
26.09.1973