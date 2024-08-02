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Стаханов Иван Иванович

Место рождения

Дорогонка

Дата рождения

29.05.1893

Дата смерти

26.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1893

Отец: Стаханов Иван Никифорович

Мать: Стаханова Анна Петровна

Крестины 30 мая 1983, православный
Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна

Рождение ребёнка
25.12.1911

Дочь: Стаханова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна

Дорогонка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1914

Дочь: Стаханова Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна

Дорогонка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.11.1920

Сын: Стаханов Николай Иванович

Мать ребёнка: Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна

Смерть
26.09.1973
Дорогонка, Одоевский муниципальный район, Тульская область

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