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Стаханов Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Стаханов Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стаханова Анна Петровна

Рождение ребёнка
29.05.1893

Сын: Стаханов Иван Иванович

Мать ребёнка: Стаханова Анна Петровна

Крестины 30 мая 1983, православный
Рождение ребёнка
12.08.1899

Дочь: Стаханова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Стаханова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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