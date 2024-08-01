Стаханов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Стаханов Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стаханова Анна Петровна
Рождение ребёнка
29.05.1893
Мать ребёнка: Стаханова Анна Петровна
Крестины 30 мая 1983, православный
Рождение ребёнка
12.08.1899
Дочь: Стаханова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Стаханова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно