Музыченко Владимир Митрофанович
Место рождения
Дата рождения08.09.1943
Дата смерти?.08.1999
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1943
Отец: Музыченко Митрофан Гордеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1965
Сын: Музыченко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Уколова Валентина Алексеевна
Петушки, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музыченко Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Уколова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музыченко Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Уколова Валентина Алексеевна
Смерть
?.08.1999