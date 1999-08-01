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Музыченко Владимир Митрофанович

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Место рождения

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

08.09.1943

Дата смерти

?.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1943

Отец: Музыченко Митрофан Гордеевич

Мать: не указана

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
30.03.1965

Сын: Музыченко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Уколова Валентина Алексеевна

Петушки, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музыченко Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Уколова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музыченко Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Уколова Валентина Алексеевна

Смерть
?.08.1999
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