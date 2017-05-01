Уколова Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколова Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1945

Дата смерти

Около ?.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1965

Сын: Музыченко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Музыченко Владимир Митрофанович

Петушки, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музыченко Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Музыченко Владимир Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музыченко Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Музыченко Владимир Митрофанович

Смерть
Около ?.05.2017
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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