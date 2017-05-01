Уколова Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1945
Дата смертиОколо ?.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1965
Сын: Музыченко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Музыченко Владимир Митрофанович
Петушки, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музыченко Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Музыченко Владимир Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музыченко Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Музыченко Владимир Митрофанович
Смерть
Около ?.05.2017
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край