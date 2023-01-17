Бессонова Прасковья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1904
Дата смерти28.09.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1904
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 13.08.1938 и 19.08.1938
Сын: Бессонов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Бессонов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1940
Рождение ребёнка
03.11.1941
Рождение ребёнка
31.01.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1983