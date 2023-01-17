Бессонова Прасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова Прасковья Афанасьевна

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Место рождения

Ивановка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.10.1904

Дата смерти

28.09.1983

Пол

Женский

Отец

До 1886 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Между 1938 и 1938 г.р.
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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1904

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Ивановка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Между 13.08.1938 и 19.08.1938

Сын: Бессонов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Бессонов Алексей Иванович

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
03.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Алексей Иванович

Смерть
28.09.1983
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
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