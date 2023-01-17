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Бессонов Алексей Иванович

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Место рождения

Ивановка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1885 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Между 1938 и 1938 г.р.
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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бессонов Иван

Мать: не указана

Ивановка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Между 13.08.1938 и 19.08.1938

Сын: Бессонов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Бессонова Прасковья Афанасьевна

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессонова Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
03.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессонова Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
31.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессонова Прасковья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессонова Прасковья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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