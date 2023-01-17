Бессонов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бессонов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 13.08.1938 и 19.08.1938
Сын: Бессонов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Бессонова Прасковья Афанасьевна
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.03.1940
Рождение ребёнка
03.11.1941
Рождение ребёнка
31.01.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно