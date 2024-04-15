Скализубенко Степан Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти14.01.1890 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Скалозуб Климентий Корнеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Скалозубенко Федор Степанович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Степановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Варвара Степановна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
15.08.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Демид Степанович Пархоменко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1890 ст.
Причина смерти: натурально
Похороны
16.01.1890 ст.
на отведенном кладбище