Скализубенко Степан Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скализубенко Степан Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

14.01.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Скалозуб Климентий Корнеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Скалозубенко Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Варвара Степановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
15.08.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Демид Степанович Пархоменко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скализубенко Анна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
14.01.1890 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально
Похороны
16.01.1890 ст.
на отведенном кладбище
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