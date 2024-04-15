Скалозуб Климентий Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Скализубенко Степан Климентьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Скалозуб Денис Клементьевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Скалозуб Тарас Климентьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Скалозуб Иван Климентьевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно