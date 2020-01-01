Абакумов Василий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбакумов Василий Архипович

Абакумов Василий Архипович

avatar

Место рождения

улус Улжанка Балаганского р-на Иркутской обл.

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Абакумов Авакумов Архип

Мать: не указана

улус Улжанка Балаганского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928

Сын: Абакумов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Абакумова Софья Максимовна

Рождение ребёнка
01.05.1932

Сын: Абакумов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Абакумова Софья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абакумова Софья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абакумова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Абакумова Софья Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close