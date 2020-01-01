Абакумов Василий Архипович
Место рожденияулус Улжанка Балаганского р-на Иркутской обл.
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Абакумов Авакумов Архип
Мать: не указана
улус Улжанка Балаганского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928
Сын: Абакумов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Абакумова Софья Максимовна
Рождение ребёнка
01.05.1932
Мать ребёнка: Абакумова Софья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абакумова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Абакумова Софья Максимовна
Смерть
Неизвестно