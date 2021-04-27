Абакумова (Ажеева) Софья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абакумова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Абакумов Василий Архипович
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928
Сын: Абакумов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Абакумов Василий Архипович
Рождение ребёнка
01.05.1932
Отец ребёнка: Абакумов Василий Архипович
Смерть
1963