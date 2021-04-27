Абакумова (Ажеева) Софья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумова (Ажеева) Софья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абакумов Василий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абакумова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Абакумов Василий Архипович

Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928

Сын: Абакумов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Абакумов Василий Архипович

Рождение ребёнка
01.05.1932

Сын: Абакумов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Абакумов Василий Архипович

Смерть
1963

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