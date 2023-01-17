Гапонов Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Гапонова Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гапонов Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Гапонова Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Гапонова Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Гапонова Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: Гапонова Евфимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно