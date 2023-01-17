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Гапонов Кузьма Иванович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Гапонов Антон Кузьмич

Мать ребёнка: Гапонова Евфимия Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гапонов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Гапонова Евфимия Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гапонов Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Гапонова Евфимия Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Гапонова Дарья Кузьминична

Мать ребёнка: Гапонова Евфимия Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапонова Евфимия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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