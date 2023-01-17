Гапонов Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Гапонов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гапонова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Гапонова Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гапонов Демьян Николаевич
Мать ребёнка: Гапонова Екатерина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно