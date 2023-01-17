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Гапонов Николай Кузьмич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гапонов Кузьма Иванович

Мать: Гапонова Евфимия Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гапонова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Гапонова Екатерина Афанасьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гапонов Демьян Николаевич

Мать ребёнка: Гапонова Екатерина Афанасьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапонова Екатерина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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