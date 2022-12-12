Гапонова (Толкачева) Евфимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Гапонов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гапонов Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Гапонов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Гапонов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Гапонова Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Гапонов Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно