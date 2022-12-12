Гапонова (Толкачева) Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапонова (Толкачева) Евфимия Ивановна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Толкачев Иван Авдеевич

Мать: Толкачева Евдокия Григорьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Гапонов Антон Кузьмич

Отец ребёнка: Гапонов Кузьма Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гапонов Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Гапонов Кузьма Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гапонов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Гапонов Кузьма Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Гапонова Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Гапонов Кузьма Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапонов Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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