Толкачева Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Гапонова Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Иван Авдеевич

Смерть
Неизвестно
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