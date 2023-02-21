Толкачева Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Гапонова Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно