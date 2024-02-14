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Хамитов Мусавир

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Харис Мусавирович

Мать ребёнка: Хамитова Фархижан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) Марфуга Мусавировна

Мать ребёнка: Хамитова Фархижан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) Минира Мусавировна

Мать ребёнка: Хамитова Фархижан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова Фархижан

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ихсанова (Хамитова) Гафия Мусавировна

Мать ребёнка: Хамитова Фархижан

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Хисматуллина (Хамитова) Нурида Мусавировна

Мать ребёнка: Хамитова Фархижан

Рождение ребёнка
1893

Сын: Хамитов Зинур Мусавирович

Мать ребёнка: Хамитова Фархижан

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Каримова (Хамитова) Фатима Мусавировна

Мать ребёнка: Хамитова Фархижан

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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