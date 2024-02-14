Хамитов Мусавир
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Харис Мусавирович
Мать ребёнка: Хамитова Фархижан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) Марфуга Мусавировна
Мать ребёнка: Хамитова Фархижан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) Минира Мусавировна
Мать ребёнка: Хамитова Фархижан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамитова Фархижан
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ихсанова (Хамитова) Гафия Мусавировна
Мать ребёнка: Хамитова Фархижан
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Хисматуллина (Хамитова) Нурида Мусавировна
Мать ребёнка: Хамитова Фархижан
Рождение ребёнка
1893
Сын: Хамитов Зинур Мусавирович
Мать ребёнка: Хамитова Фархижан
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Каримова (Хамитова) Фатима Мусавировна
Мать ребёнка: Хамитова Фархижан
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно