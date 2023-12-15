Скрыльников Алексей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрыльников Алексей Семёнович

Скрыльников Алексей Семёнович

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

06.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Скрыльников Семён (Симеон) Аверьянов

Мать: Скрыльникова (Богданович) Елена Феодорова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Призыв на военную службу
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
ПП Чкаловского ОВК города Чкалов
Смерть
06.12.1941
Рогачево, Дмитровский, Московская область
Похоронен: братская могила на территории в/ч 92598 уд. Василево Дмитровского района

Мы используем куки для улучшения работы сайта.