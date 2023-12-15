Скрыльников Алексей Семёнович
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смерти06.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Призыв на военную службу
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
ПП Чкаловского ОВК города Чкалов
Смерть
06.12.1941
Рогачево, Дмитровский, Московская область
Похоронен: братская могила на территории в/ч 92598 уд. Василево Дмитровского района