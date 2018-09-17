Якимычев Владислав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1938
Дата смерти17.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1962
Дочь: Касьянова Светлана Владиславовна
Мать ребёнка: Якимычева Наталья Алексеевна
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Смерть
17.09.2018