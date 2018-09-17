Якимычев Владислав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимычев Владислав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1938

Дата смерти

17.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1962

Дочь: Касьянова Светлана Владиславовна

Мать ребёнка: Якимычева Наталья Алексеевна

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Смерть
17.09.2018
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