Красное-на-Волге
Красносельский муниципальный район, Костромская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
607Красное, с.при прудах.35станов. кварт.233650750Церковь православная. Красносельское волостное правление. Училищ 3. Ярмарка. Еженедельные базары. Мастерския серебряного дела.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
477. Красное, село бывшее владельческое, дворов 174, жителей 1367, становая квартира, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви православных, школа, земс Показать все
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Красное с. 3 ш., пр., птс. я.р. ВолгаКостр.-Красное35659299812171395261215 куст. маст. изд. из серебра и меди, худ.-рем. м.серебр. и медн. изд.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5765Красное-на-Волгепгт57°30'00"41°14'00"O-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Красносельский муниципальный район, Городское поселение поселок Красное-на-Волге
34616151051пгт Красное-на-Волгепоселок городского типа