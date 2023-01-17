посёлок городского типа Красное-на-Волге, посёлок городского типа Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Красное-на-Волге

Красносельский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Костромской уезд
607Красное, с.при прудах.35станов. кварт.233650750Церковь православная. Красносельское волостное правление. Училищ 3. Ярмарка. Еженедельные базары. Мастерския серебряного дела.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Костромской уезд, Красносельская волость
477. Красное, село бывшее владельческое, дворов 174, жителей 1367, становая квартира, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви православных, школа, земс Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Костромской уезд, Красносельская волость
Красное с. 3 ш., пр., птс. я.р. ВолгаКостр.-Красное35659299812171395261215 куст. маст. изд. из серебра и меди, худ.-рем. м.серебр. и медн. изд.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Красносельский район
5765Красное-на-Волгепгт57°30'00"41°14'00"O-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Красносельский муниципальный район, Городское поселение поселок Красное-на-Волге
34616151051пгт Красное-на-Волгепоселок городского типа
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