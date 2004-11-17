Касьянова (Якимычева) Светлана Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Якимычева) Светлана Владиславовна

Место рождения

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

28.11.1962

Дата смерти

17.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1962

Отец: Якимычев Владислав Михайлович

Мать: Якимычева Наталья Алексеевна

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.02.1988

Сын: Касьянов Константин Андреевич

Отец ребёнка: Касьянов Андрей Павлович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
16.09.1994

Дочь: Туманова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Касьянов Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Андрей Павлович

Смерть
17.11.2004
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