Касьянова (Якимычева) Светлана Владиславовна
Место рождения
Дата рождения28.11.1962
Дата смерти17.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1962
Рождение ребёнка
03.02.1988
Сын: Касьянов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Касьянов Андрей Павлович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
16.09.1994
Дочь: Туманова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Касьянов Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.2004