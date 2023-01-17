Упоров Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Рождение ребёнка
1979
Мать ребёнка: Шахина Ольга Владимировна
Бракосочетание
1987
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Вдовина Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Максимова Мария Анатольевна
Бракосочетание
09.09.1995
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Упорова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Упорова Вероника Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно