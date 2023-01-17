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Упоров Николай Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Упоров Николай Николаевич

Мать: Алифанова Ирина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1979

Сын: Упоров Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Шахина Ольга Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1987

Жена: Максимова Мария Анатольевна

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Вдовина Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Максимова Мария Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.09.1995

Жена: Упорова Вероника Викторовна

Рождение ребёнка
1997

Дочь: Упорова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Упорова Вероника Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахина Ольга Владимировна

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