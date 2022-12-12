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Упоров Игорь Николаевич
Упоров Игорь Николаевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1979
Пол
Мужской
Отец
Упоров Николай Николаевич
1958 г.р.
Мать
Шахина (Хлебосолова) Ольга Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец:
Упоров Николай Николаевич
Мать:
Шахина Ольга Владимировна
Москва
, город федерального значения Москва
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