Бобина (--) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бобина мар Александровна
Отец ребёнка: Бобин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бобин Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Бобин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Бобин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бобин Афанасий Александрович
Отец ребёнка: Бобин Александр Петрович
Смерть
Неизвестно