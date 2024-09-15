Бобина (--) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобина (--) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобин Александр Петрович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бобина мар Александровна

Отец ребёнка: Бобин Александр Петрович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Бобин Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Бобин Александр Петрович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бобин Иван Александрович

Отец ребёнка: Бобин Александр Петрович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бобин Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Бобин Александр Петрович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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