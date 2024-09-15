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Бобин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Бобин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобина (--) Наталья

Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бобина мар Александровна

Мать ребёнка: Бобина (--) Наталья

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Бобин Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Бобина (--) Наталья

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бобин Иван Александрович

Мать ребёнка: Бобина (--) Наталья

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бобин Афанасий Александрович

Мать ребёнка: Бобина (--) Наталья

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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