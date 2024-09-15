Бобин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Бобин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобина (--) Наталья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бобина мар Александровна
Мать ребёнка: Бобина (--) Наталья
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бобин Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Бобина (--) Наталья
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Бобина (--) Наталья
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бобин Афанасий Александрович
Мать ребёнка: Бобина (--) Наталья
Смерть
Неизвестно