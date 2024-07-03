Щурин Григорий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щурин Захар Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1901
Дочь: Щурина Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Щурина Александра Васильевна
Восприемники: 1. Щурин Григорий Герасимович 2. Шемшпова Александра Ивановна, девица дочь казака
Восприемник
10.05.1903
Щурин Дмитрий Отец - Щурин Сергей Захарович Мать - Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно