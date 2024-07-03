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Щурин Григорий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щурин Захар Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щурина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
12.10.1901

Дочь: Щурина Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Щурина Александра Васильевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Щурин Григорий Герасимович 2. Шемшпова Александра Ивановна, девица дочь казака
Восприемник
10.05.1903
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Щурин Дмитрий Отец - Щурин Сергей Захарович Мать - Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно

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