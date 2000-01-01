Никифор Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Никита Сергеев
Мать: Суханкина Марфа Романова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кирилл Никифоров
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Арина Никифорова
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дмитрий Никифоров
Мать ребёнка: Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья
Смерть
1833