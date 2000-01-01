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Никифор Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Никита Сергеев

Мать: Суханкина Марфа Романова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кирилл Никифоров

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Арина Никифорова

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дмитрий Никифоров

Мать ребёнка: Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья

Смерть
1833
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