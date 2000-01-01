Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья

Федосья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кирилл Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никитин

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Арина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Никитин

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close