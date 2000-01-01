Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кирилл Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Арина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Никитин
Смерть
Неизвестно