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Выборов Михаил Ионович

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Место рождения

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

31.08.1949

Дата смерти

29.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1949

Отец: Выборов Иона Васильевич

Мать: Выборова Лидия Петровна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1971

Дочь: Выборова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Выборова Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выборова Галина Сергеевна

Смерть
29.06.1974
Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
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