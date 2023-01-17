Выборов Михаил Ионович
Место рождения
Дата рождения31.08.1949
Дата смерти29.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1949
Отец: Выборов Иона Васильевич
Мать: Выборова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Выборова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Выборова Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1974
Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми