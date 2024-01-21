Сентякова Татьяна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Отец: Тарас
Рождение ребёнка
08.11.1851 ст.
Отец ребёнка: Сентяков Петр Васильевич
Кварса, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Сентякова Василиса Петровна
Отец ребёнка: Сентяков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Сентякова Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Сентяков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Отец ребёнка: Сентяков Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно