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Сентякова Татьяна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1851 ст.

Сын: Сентяков Иван Петрович

Отец ребёнка: Сентяков Петр Васильевич

Кварса, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Сентякова Василиса Петровна

Отец ребёнка: Сентяков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Сентякова Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Сентяков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Сын: Сентяков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Сентяков Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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