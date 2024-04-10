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Сентяков Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Cентяков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1851 ст.

Сын: Сентяков Иван (Иоан) Петрович

Мать ребёнка: Сентякова Татьяна Тарасовна

Кварса, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Сентякова Василиса Петровна

Мать ребёнка: Сентякова Татьяна Тарасовна

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Сентякова Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Сентякова Татьяна Тарасовна

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Сын: Сентяков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Сентякова Татьяна Тарасовна

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