Сентяков Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1829 ст.
Отец: Cентяков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1851 ст.
Сын: Сентяков Иван (Иоан) Петрович
Мать ребёнка: Сентякова Татьяна Тарасовна
Кварса, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Сентякова Василиса Петровна
Мать ребёнка: Сентякова Татьяна Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Сентякова Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Сентякова Татьяна Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Мать ребёнка: Сентякова Татьяна Тарасовна