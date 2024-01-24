Красников Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.?
Отец: Красников Василий
Рождение ребёнка
02.09.1984
Сын: Красников Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Красникова Галина Петровна
Рождение ребёнка
23.09.?
Сын: Красников Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Красникова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно