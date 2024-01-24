Красников Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красников Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.?

Отец: Красников Василий

Мать: Красникова Эмма Александровна

Рождение ребёнка
02.09.1984

Сын: Красников Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Красникова Галина Петровна

Рождение ребёнка
23.09.?

Сын: Красников Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Красникова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красникова Галина Петровна

Смерть
Неизвестно
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