Красников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.?

Сын: Красников Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Красникова Эмма Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Красникова Эмма Александровна

Смерть
Неизвестно
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